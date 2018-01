Livros: literatura de viagem à mesa

Viajar é mais que conhecer lugares: significa também experimentar sabores e sair da sua zona de conforto gastronômica. Nesta seleção, reunimos livros que ajudam nessa empreitada, para você ir direto aos lugares que farão suas papilas gustativas delirarem. Ou, para os amantes da cozinha, trazer para dentro de casa um sabor longínquo. Bom apetite! /ADRIANA MOREIRA

Amo Londres – 100 Endereços Para Amantes de Gastronomia (2014; R$ 109,90; Ed. Senac)

Depois de publicar uma lista com seus endereços favoritos em Paris e Nova York, o renomado chef francês Alain Ducasse destaca agora restaurantes, cafés e bares que agradam a seu exigente paladar na capital inglesa. São 448 páginas repletas de fotos de dar água na boca. E vem com um prático guia de bolso que resume tudo, para você levar na sua próxima viagem.

Where Chefs Eat (2013; R$ 45,90; Ed. Phaidon)

Por enquanto, não há versão em português desta que é uma Bíblia gastronômica, com mais de 2 mil endereços recomendados por 400 dos maiores chefs de todo o mundo, como Gastón Acurio, Ferran Adrià e Alex Atala. O preço sugerido acima é referente ao do site Submarino; em versão digital, está na Apple Store por US$ 19,95.

Minha Cozinha em Berlim (2013; R$ 39,90; Ed. Zahar)

Luisa Weiss nasceu em Berlim e lá passou boa parte de sua infância, mas morou em vários lugares do mundo. Na cozinha, relembra os sabores de seu passado – e é essa mistura que tanto agrada neste livro. As experiências pessoais da autora se mesclam com receitas saborosas. A versão em e-book custa R$ 27,90.

República Gastronômica da China (2009; R$ 14; Ed. Zahar)

Jen Lin-Liu nasceu nos Estados Unidos, mas voltou à China de seus antepassados para resgatar sabores exóticos e tradicionais. Trabalhou em restaurantes de luxo, barracas de rua e foi colher arroz no campo. Aventuras e receitas se complementam. Esgotado na editora; há exemplares novos no estantevirtual.com.br.

Viagem Gastronômica Através do Brasil (2001; R$ 119,90; Ed. Senac)

A miscigenação que está na pele e na cultura do brasileiro também é visível nos pratos que chegam às mesas de todo o País. Tal riqueza gastronômica está desfiada e pronta para o consumo neste livro do jornalista Caloca Fernandes, em sua 10.ª edição. Além de descrever a história de pratos, ele dá receitas irresistíveis.