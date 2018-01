Lollapalooza brazuca com ingresso, aéreo e hotel, já à venda

Encabeçada por Foo Fighters, Arctic Monkeys e Jane’s Addiction, a lista de bandas da versão paulistana do festival Lollapalooza foi anunciada hoje. Logo em seguida, a TAM Viagens, operadora de turismo oficial do evento, começou a divulgar pacotes para o evento. Com aéreo, hotel e, claro, ingressos.

Carro-chefe é o pacote com saída do Rio, por R$ 2.471, com duas noites e hospedagem no hotel Comfort Downtown, colado na Praça da República. Localização ótima para transporte público e acesso ao melhor da boemia e da vida cultural paulistana, como alguns clubes ali mesmo pelo centro (Alberta #3 e Cine Joia, entre outros), a Praça Roosevelt e a Vila Madalena. Mas que exige uma dose de cuidado à noite (longas caminhadas não são recomendadas).

O pacote inclui ainda traslados para o Jockey Club, local dos shows. E, segundo a empresa, é possível organizar saídas de outras cidades. Entre em contato pelo site.