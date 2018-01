Londres já no clima dos Jogos Olímpicos

Pedestres passam por muro pintado pelo coletivo de artista The Toasters, em East London. Foto:

Kevin Coombs/REUTERS

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Situado entre o Estádio Olímpico e o Centro Aquático, o Arcelor Mittal Orbit é um misto de obra de arte de mirante de 115 metros que permite uma inbcrível vista do Parque Olímpico, nos arredores de Stratford. Foto: NYT

Trabalhadores testam o teleférico que cruza o Rio Tâmisa ligando Greenwich Peninsula e Royal Docks, onde a Arena 02 e o centro de eventos ExCel receberão competições dos jogos. Foto: Toby Melville/REUTERS

Carro passa por marca olímpica numa estrada perto de Egham, sudoeste de Londres. A faixa será de uso exclusivo das delegações. Foto: Andrew Winning/REUTERS

Os arcos olímpicos já mudaram a cara da Tower Bridge, um dos principais cartões postais da cidade. Foto: Andrew Winning/REUTERS

Em quase todas as pontes e outroas pontos centrais de passagem da cidade estão sendo instalados anéis de alumínio de cerca de 25m de diâmetro. Foto Scott Heppell/AP

Músicos dos tradicionais Irish Guards tocam durante cerimônia para inaugurar os anéis olímpicos no Terminal 5 do aeroporto de Heathrow, o mais movimentado do Reino Unido. Foto Luke MacGregor/REUTERS

Pedestre passando por banner oficial do evento. Foto Olivia Harris/REUTERS