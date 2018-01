Lost em Barcelona

Do lado de fora, o hexágono emoldurando o trocadilho com a marca mais consumida na Ilha de Lost revela que estamos no lugar certo. Vindos não de um acidente aéreo, mas da estação de metrô Llacuna, ali pertinho, a faixa “Namaste new recruits” dá as boas-vindas ao Bharma, o divertido bar para os aficionados por Lost.

Já na entrada, avista-se a parte traseira do avião (cheia de galhos e cipós) que trouxe os personagens de Lost diretamente do aeroporto de Sydney para o maior perrengue de suas vidas. A porta da escotilha descoberta na primeira temporada da série fica perto de um dos dois bares do espaço. Espaço, aliás, que não é muito grande: quatro ou cinco mesinhas redondas com bancos altos e um balcão estreito nas paredes laterais compõem quase toda a mobília do Bharma.

Quase, porque ainda faltam as duas televisões LCD que passam temporadas diferentes da série continuamente. Sem som: afinal, fã que é fã sabe de cor e salteado o que está acontecendo no episódio. Com a iluminação baixa, o DJ capricha na trilha sonora com o melhor do rock e do pop no volume exato que permite tanto que você arrisque uns passos nas suas músicas favoritas como consiga conversar sem ter de gritar no ouvido de ninguém.

A mistura faz com que mesmo quem não seja fã da série consiga se divertir a valer por lá. Talvez pela localização afastada do Gracia, o bairro oficial das baladas em Barcelona, o Bharma não chega a ser um endereço turistão. Não cobra entrada e a cerveja (de marca própria e bem honesta) custa 3 euros, um alívio em relação às boates que chegam a extorquir 8 euros por uma gelada.

No fim da noite, você ainda pode levar uma das lembrancinhas para casa: caneca com a marca Bharma, a tal cerveja de marca própria ou camisetas diversas. Kit completo para acompanhar, roendo as unhas, o último episódio da série, que vai ao ar nos Estados Unidos dia 23 – 25 por aqui.