Mais dois países entram para a lista de destinos da Eurail

A Eurail, que vende passes de trem integrados para 30 países europeus, acaba de anunciar a entrada da TCDD, a ferrovia estatal da Turquia, em sua lista de associadas. Os trens turcos estarão incluídos entre as opções para quem compra os passes Global (validade de 15 dias a 3 meses, por US$ 479) e Select (de 5 a 15 dias, por US$ 305). As viagens de trem pela Turquia estarão disponíveis a partir de 1º de janeiro de 2013.

Também na mesma data, a empresa austríaca Westbahn passa a integrar o time de associadas em 2013 – será a segunda opção de ferrovia na Áustria, junto com a ÖBB. O trecho principal da empresa, a primeira companhia particular do grupo (as outras são estatais), vai da capital Viena a Salzburgo, com paradas em Saint Pölten, Amstetten, Linz, Wels e Attang-Puchheim.