Maracanã ganha tour mais interativo e voltado às crianças

O Maracanã volta a receber turistas nesta terça-feira (29) com um tour mais interativo e um circuito voltado às crianças. Entre as novidades, o uniforme usado por Garrincha na conquista do bi da Copa do Mundo em 1962, no Chile, e espaços em que o visitante poderá experimentar a sensação de cobrar um pênalti e escutar os sons produzidos pelas torcidas e durante a reconstrução do estádio que um dia já foi conhecido como “O Maior do Mundo” – se o famoso “Maracanazo” em 1950 teve a presença estimada em 200 mil pessoas, a recente decisão entre Alemanha e Argentina reuniu cerca de 75 mil pessoas nas arquibancadas.

“Elaboramos também um roteiro infantil e criamos o Gibi do Pequeno Torcedor para a criançada se divertir durante a visita”, diz Viviane Campano, gerente de eventos do Maracanã. Há também uma maquete impressa em 3D e loja com produtos de Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama e, claro, da seleção brasileira.

A conquista do quarto título mundial pela Alemanha é apenas o capítulo mais recente do palco mais importante do futebol brasileiro. O tour atravessa momentos épicos vividos no Estádio Mário Filho, como o milésimo gol de Pelé e as 333 vezes em que Zico balançou suas redes, consagrando-se como o maior goleador do Maracanã.

E ainda contempla tribuna de honra, vestiários, gramado e sala de imprensa, entre outras atrações. O passeio pode ser feito na companhia de um guia ou com audioguia (disponível em português, espanhol e inglês) – quem dispõe de smartphone pode baixar o aplicativo Tour Maracanã (grátis para Android e iOS).

Tour do Maracanã com guia:

De segunda a quinta – R$ 36 (R$ 18 meia-entrada)

Sexta, sábado, domingo e feriados – R$ 40 (R$ 20 meia-entrada)

Tour do Maracanã visitas não guiadas:

De segunda a quinta – R$ 24 (R$ 12 meia-entrada) + audioguia R$ 10

Sexta, sábado, domingo e feriados – R$ 30 (R$ 15 meia-entrada) + audioguia R$ 10

Horário: das 9h às 17h, com intervalos de uma hora; fins de semana com intervalos de 30 minutos.

Onde comprar: bilheterias portão A (rampa da UERJ), das 8h30 às 17h30, e também pelo site www.maracana.com

Agendamento de grupos para visitação: tour@maracana.com

* Escolas públicas podem agendar visitas gratuitas, que são realizadas sempre às segundas-feiras.

*Crianças de até 5 anos não pagam.