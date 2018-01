Meia-noite (ou meio-dia?) em Paris

Ok, estou um mês atrasada. Só na semana passada fui assistir Meia-Noite em Paris, do diretor Woody Allen. Delícia de filme, para divertir, fazer pensar um pouquinho – só um pouquinho – e encantar com os cenários ensolarados (ou chuvosos, quando a trama pede) da capital da França.

Ah, Paris. Difícil não compartilhar do olhar apaixonado que os protagonistas lançam o tempo todo sobre a cidade. Até que, em uma cena ali pelo meio do filme, surge um instigante diálogo entre o escritor Gil Pender (Owen Wilson) e a estudante de moda Adriana (Marion Cotillard). Enquanto os dois caminham nas ruas durante a madrugada, ela diz que não sabe se acha Paris mais bonita de dia ou à noite. Ao que ele responde que poderia dar-lhe argumentos definitivos a favor de cada uma das duas opções.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma bela provocação, não? Depois de sair do cinema, não contive a vontade de rever fotos para tentar decidir se prefiro Paris à luz do sol ou durante a noite. Não tenho ainda uma resposta. Você consegue escolher?

Abaixo, uma seleção de imagens para inspirar.