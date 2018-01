Meio século de puro glamour

Sexta-feira, 26 de fevereiro, será um dia de festa na Canarby Street. A moderna e superfashion rua londrina, localizada bem no centro do Soho, vai comemorar seus 50 anos.

Para marcar a data, uma exposição com fotografias, vídeos e discos vai relembrar a origem do local, que surgiu na efervescência dos anos 60 e logo se tornou um dos grandes símbolos do chamado Swinging sixties. Uma retrospectiva em 3D mostrará a evolução do local, eventos que ocorreram ali e as personalidades que marcaram sua história. Caracterizada desde o início pela atmosfera que mescla moda e música, não faltam na mostra os grandes ícones da época como os Beatles, Rolling Stones, Jimi Hendrix e Sex Pistols.

O livro Carnaby Street 1960-2010 também será lançado no evento. Ele traz fotos históricas da região e entrevistas com pessoas que ali viveram ou trabalharam (como Pete Townsend da banda The Who). As imagens da década de 60 são do aclamado fotógrafo Philip Townsend.

Cinquenta anos depois, Carnaby St. se mantém como símbolo fashion, mesclando a tendência alternativa com o que há de mais consagrado no mundo da moda. São mais de 150 estabelecimentos – entre lojas, restaurantes e cafés – e cerca de 65% deles integram o grupo das marcas independentes.

Kingly court

Os sortudos que estiverem em Londres durante a exposição, podem aproveitar para descansar as pernas e matar a fome em um dos restaurantes do aconchegante Kingly Court. Eles ficam no térreo e, como o espaço é aberto, melhor ainda se não estiver chovendo. Ou, quem preferir pode começar ali mesmo as compras: nos 1º e 2º andares há inúmeras lojas independentes com vitrines bem atrativas.

A mostra Carnaby St. 1960-2010 é gratuita e vai até 10 de abril.