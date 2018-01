Lembranças de Mandela em Johannesburgo

Mônica Nobrega e Felipe Mortara

Viajar pela África do Sul é encontrar referências a Nelson Mandela por toda a parte. O líder do movimento que derrubou o regime do Apartheid, morto hoje (5), aos 95 anos, há tempos tem status de herói. Especialmente no bairro de Soweto, na periferia de Johannesburgo. O tour guiado pela lendária vizinhança onde ‘Madiba’ cresceu e viveu é um clássico do turismo local. O passeio dura uma tarde, custa por volta de 500 rands (R$ 108) e conta muito da resistência dos moradores ao apartheid.