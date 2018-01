Messi de cera chega ao Madame Tussauds na segunda-feira

Bruna Tiussu

Enquanto Messi liderava a equipe do Barça no Camp Nou ontem à noite, na vitória diante do Spartak de Moscou pela Champions League, sua nova réplica de cera foi exposta pela primeira vez no estádio de Wembley, em Londres. De tamanho real, com a camisa da equipe catalã e na posição que lhe é tão recorrente: comemorando um gol.

Ela permanece ali somente até segunda-feira, quando tomará seu lugar permanente no museu de cera Madame Tussauds da capital inglesa. A figura de Messi é mais uma a compor a área esportiva da casa que, neste ano, ganhou novas estátuas aproveitando o clima olímpico na cidade.

Pouco antes do jogador argentino, o recordista jamaicano Usain Bolt foi quem ganhou sua réplica, também feita em sua conhecida posição de vitória – aquela que o vimos fazer prova após prova nas últimas Olimpíadas. O tenista espanhol Rafael Nadal, os atletas americanos Tom Daley e Jessica Ennis também enriqueceram o time esportivo do Madame Toussauds. Quanto aos lendários, o pugilista Muhammad Ali também virou estátua de cera, com lugar cativo ao lado de outros já presentes como, por exemplo, o brasileiro Pelé.

