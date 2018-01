A fama de ser um dos lugares mais preservados do Brasil inspirou a relações públicas Milena Marques, de 31 anos, a passar férias em Fernando de Noronha, no mês passado. As Praias do Sancho (foto) e da Cacimba do Padre foram eleitas as preferidas. “A integração com a natureza me conquistou.”

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.