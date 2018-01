Milhas: como acumular nas aéreas internacionais

Conquistar uma passagem-prêmio nas empresas aéreas internacionais dá um pouco mais de trabalho (já sabe como juntar pontos nas nacionais? Leia aqui). Mas é possível. Caso viaje com frequência a um determinado destino, nenhum segredo: basta escolher uma companhia e se inscrever em seu programa de fidelidade (veja a lista das principais empresas e links abaixo).

Para turistas em geral, no entanto, fica um pouco mais difícil eleger uma empresa só. Afinal, nestas férias você quer ir aos Estados Unidos; nas próximas, à França. Como evitar que os pontos fiquem dispersos e nunca sejam convertidos, efetivamente, em passagens?

A respostas é concentrar os esforços em uma única aliança internacional. Star Alliance , Sky Team e One World são as maiores. O segredo para escolher direito é estudar bem os destinos e conexões possíveis em cada uma e escolher aquela com mais opções do seu interesse.

Você só deve se inscrever no programa de fidelidade de uma das empresas – e usar este mesmo cartão para creditar pontos de todas as outras companhias aéreas pelas quais voar. Para ficar mais claro: ao comprar um bilhete da Aeroméxico, você pode pedir a inclusão dos pontos no Flying Blue, da Air France. E usá-los para emitir uma passagem da Delta.

Das aéreas brasileiras, a TAM anuncia para maio sua entrada na Star Alliance. A empresa também mantém acordo com a chilena LAN para intercâmbio de pontos. A Gol/Varig não participa de nenhuma aliança internacional, mas tem acerto semelhante com a Air France/KLM.

Veja os sites, programas de fielidade e alianças internacionais das principais companhias aéreas com voos a partir do Brasil:

– Aeroméxico (Sky Team): Club Premier

– American Airlines (One World): AAdvantage

– Air Canada (Sky Team): Aeroplan

– Air France (Sky Team): Flying Blue

– British Airways (One World): Executive Club

– Continental Airlines (Star Alliance): One Pass

– Delta (Sky Team): Sky Miles

– Iberia (One World): Plus

– LAN (One World): LAN Pass

– Lufthansa (Star Alliance): Miles & More

– South African (Star Alliance): Voyager

– TAP (Star Alliance): Victoria

– United (Star Alliance): Mileage Plus