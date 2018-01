Além da diversidade de animais e plantas, Fábio Porto se encantou com o colorido das barracas do Mercado Municipal de Cacau Pirêra, no Amazonas. “O verde e o amarelo das laranjas se misturam à cor natural do cupuaçu e de outras frutas. É de encher os olhos.”

