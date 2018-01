Moda pelas lentes de Norman Parkinson

Famoso por clicar modelos em cenários externos, cheios de movimento e espontaneidade, o fotógrafo inglês Norman Parkinson é reconhecido por revolucionar a fotografia de moda. Cerca de 20 imagens imortalizadas por suas lentes – que trabalharam para revistas como Vogue e Harper’s Bazzar, de 1950 a 1970 – compõem a mostra Viaje com Estilo na La Vallée Village, espaço do Chic Outlet Shopping, a 35 minutos de Paris. Jerry Hall, Audrey Hepburn, Ava Gardner e Elizabeth Taylor estão entre as estrelas fotografadas no período. Grátis, até 6 de janeiro de 2013.

