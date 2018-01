Muro de Berlim em formato obra de arte

Bruna Tiussu

No histórico Check Point Charlie, em Berlim, um novo muro. Agora, como obra de arte panorâmica, erguida em uma enorme estrutura circular de aço, com 60 metros de comprimento e 15 metros de altura. É da plataforma de observação, a quatro metros de altura, que o visitante vislumbra em 360 graus The Wall, a imagem da capital alemã dividida, tal como fora durante 28 anos de sua trajetória.

Assinada pelo artista austro-iraniano Yadegar Asisi – o mesmo que construiu Pergamon – panorama de uma antiga metrópole, também em Berlim -, a obra retrata um dia de outono na cidade durante os anos 1980, contemplando o posto de fronteira e avançando pelo bairro de Kreuzberg. Há fachadas de casas em ruínas, crianças brincando e o corriqueiro patrulhamento de guardas na fronteira.

Obra panorâmica quando em processo de construção. Fotos: Tom Schulze/Divulgação

Muitas das cenas ali desenhadas – foram três anos e meio de trabalho – ganharam detalhes e elementos da própria experiência do autor, que lá viveu quando o muro era realidade. Sua intenção, conforme disse ontem, no lançamento da obra, era justamente mostrar como os habitantes simplesmente se adequavam às circunstâncias do momento, à vida na Berlim segregada. A estrutura permanece montada no Check Ponit Charlie por pelo menos um ano.