Museu da Imagem em Movimento reabre em NY

O Museu da Imagem em Movimento de Nova York reabriu suas portas depois da reforma de US$ 67 milhões que durou seis meses, ampliou seu espaço e modernizou as salas de projeções e exposições.

No antigo edifício da Paramount Pictures, no Queens, onde funcionou um centro de produção cinematográfica nos anos 1920, o espaço agora conta com três novos andares e exibe mais mostras interativas – em uma delas, os visitantes podem criar vídeos de animação e depois os enviar por e-mail. Já a famosa exposição Behind the Screen, sobre a produção, promoção e exibição do cinema e da televisão pelo mundo, foi reinstalada.

Durante este mês, o museu tem programação especial para comemorar a reabertura, com atividades que incluem, por exemplo, a projeções de filmes clássicos e contemporâneos, apresentações musicais e a exibição Real Virtuality, sobre arte e tecnologia.

O ingresso custa US$ 10. Mais informações: movingimage.us.