Museus de todos os tipos

Newseum

O tema aqui são notícias históricas e a evolução do jornalismo. O museu também tem um pedaço do muro de Berlim e uma torre de observação da antiga fronteira entre as Alemanhas Oriental e Ocidental. Fica na Avenida Pennsylvania, 555. Ingressos (válidos para dois dias): US$ 21,95.

Smithsonian

Uma instituição que, na verdade, são 19 museus e um zoológico. Desses, só dois estão fora da região metropolitana de

Washington (em Nova York) e a maioria fica no corredor do National Mall, entre eles os três mais famosos e interessantes: o de História Americana, História Natural e o Aeroespacial. E o melhor: é tudo de graça.

Phillips Collection

Primeiro acervo de arte moderna do país. Funciona desde 1921 em uma antiga mansão transformada em local de exibição de obras de arte intimista e confortável. Vale a pena ficar de olho no calendário de exposições itinerantes. Na Rua 21 NW, 1.600. Ingresso: US$ 12.

Memorial do Holocausto dos Estados Unidos

Por meio de objetos pessoais, depoimentos e vídeos, o museu relembra as vítimas do nazismo. Fica na Raoul Wallenberg Place SW, 100. Entrada gratuita.

International Spy Museum

Artefatos usados por espiões lembram momentos importantes e desconhecidos da busca por informações desde a independência americana até a Guerra Fria. Na Rua F NW, 800. Ingresso: US$ 20,95.

National Archives Building

Os originais da Declaração de Independência, a Constituição e a Carta de Direitos (as primeiras dez emendas à Constituição americana) são exibidas em uma rotunda imponente. Na Av. Constitution NW, entre as Ruas 7 e 9. Grátis.