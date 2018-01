Música de inverno

É durante o inverno que o norueguês Terje Isungset melhor expõe seu talento. Há dez anos, este excêntrico compositor começou a produzir música a partir de instrumentos feitos de gelo, como trompa, xilofone, harpa, guitarra e instrumentos de percussão, que ele só consegue tocar quando está frio.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Londrinos e turistas que estiverem na capital inglesa terão a chance de conferir o trabalho de Terje neste fim de semana (7 a 9 de janeiro), quando o artista subirá a um palco especial do Somerset House durante o evento Ice Music (veja os horários aqui). As apresentações serão realizadas dentro de uma espécie de ‘iglu urbano’, que exibirá vídeos e fotografias dos cantos nórdicos do mundo entre um show e outro.

Diante de toda esta organização e já contando com o corriqueiro friozinho da cidade, é bom reservar um casaco reforçado para o evento. E o público pode esperar um show interessantíssimo. Como cada vez a água congela de uma forma diferente, os instrumentos produzidos são únicos – e consequentemente, o som que produzem. Cada show dura 30 minutos e Terje será acompanhado pela cantora Lena Nymark, também norueguesa.