Música e fogos no fim de ano em Las Vegas

A Cidade do Pecado prepara grandes festas para celebrar a chegada de 2011. Os turistas que estiverem em Vegas a partir da semana que vem já vão poder participar de alguns eventos, como a abertura do resort Cosmopolitan, marcada para o dia 15, com apresentações da banda Coldplay e de Jay-Z. Para a noite do dia 31, o órgão oficial de turismo da cidade preparou o America’s Party: Las Vegas New Year 2011, com queima de fogos em plena Strip. Nesta mesma noite, o Freemont Street Experience terá shows com repertórios de AC/DC, Aerosmith e Rolling Stones, entre outros, além do evento Rockin’ Recovery, que também fará apresentações musicais nos dias 1º e 2.

Como não poderia deixar de ser em Vegas, haverá um show de luzes. O show de fogos de artifício, lançado do topo de sete locais lendários da Strip, inclue resorts como MGM Grand, Planet Hollywood, Caesars Palace, Treasure Island, Venetian, Stratosphere e o novíssimo ARIA. Além da pirotecnia, a instituição cultural Springs Preserve apresenta o Holiday Spetacular: um espetáculo de luz em um jardim de 3,2 hectares. Ao todo, 500 mil focos de LED, ativados por energia solar, vão celebrar um final de ano sustentável. No mais, os visitantes poderão apreciar outras atrações natalinas tradicionais como cookis decorados, papai Noel, passeios de trenó, cavalo e muita neve. Há shows e atividades programados a partir do dia 11. Mais: visitlasvegas.com.