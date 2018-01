Música em Miami

(Por Fabiana Caso)

Os coqueiros vão balançar. A partir deste ano, Miami vai sediar um mês inteirinho dedicado à música, o Miami Live Music Month. De 11 a 14 de novembro, rola o Miami Music Festival, evento anual que promove shows de revelações da cena local como a cantora de R&B Naomia e a banda de rock em espanhol Radioclip. E uma conferência sobre música emergente (dias 13 e 14) sobre temas como música urbana e o rock latino alternativo, que acontece no hotel Hyatt Regency Miami. Se adquiridos com antecedência, até o próximo dia 10, os ingressos para o festival custa US$ 25 para os quatro dias. Na hora, os ingressos para cada dia variam de US$ 10 a US$ 15 dólares.

Só que a festa se estende com performances de estilos varidos — tais como rock, blues, rap, jazz e até música latina — em hotéis, casas de shows e até nas ruas. Alguns exemplos de palcos: The Betsy Hotel, Florida Room e Crescendo Jazz and Blues Lounge, entre vários outros. São centenas de artistas, entre os quais Orlando Nunez (de música latina) e o jazzista Benjamin Herman Quartet.

No dia 20, os amantes dos festivais ao ar livre podem vibrar com o nascimento de um novo evento: o parque Bayside Rocks espera dez mil pessoas para a celebração que começa às 15 horas e vai até a meia-noite. Quem toca são bandas de todo canto do mundo, como Steel Pulse, Mixed Culture e Bootleg.

Satisfazendo vários gostos musicais, Miami se transforma em grande palco. Com direito até à ônibus especial: o organizador do evento Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB) coloca à disposição em algumas noites o Rock the Bus Tours. Festivo, o tal ônibus vai rodar pela cidade com cerveja de graça. Na página do Visit Miami no Facebook, há um concurso de 25 passagens com acompanhante para o ônibus e para assistir dois shows de graça, com acesso ao backstage.