Na onda do Oscar, percorra os cenários de ‘Lincoln’

Domingo é dia de Oscar. Lincoln, de Steven Spielberg, é o campeão de indicações, concorrendo em 12 categorias, incluindo melhor diretor, melhor filme e melhor ator para Daniel Day Lewis, que interpreta o presidente. A história foca nos quatro últimos meses da vida do presidente, entre janeiro e abril de 1865.

As cidades de Richmond e Petersburg, no Estado americano da Virgínia, serviram de locação para a maior parte das cenas. Foram 53 dias de filmagem no Estado. Um dos produtores justificou a escolha dizendo que são lugares onde a história segue viva com muitas construções antigas remanescentes.

O organismo de turismo da Virgínia criou um tour autoguiado – é só baixar o mapa pelo site com os pontos marcados. Ali estão os lugares de locação e também bares e restaurantes que a equipe de filmagem costumava frequentar. Um restaurante tradicional de Petersburg, o Dixie, criou um hambúrguer com chilli com nome de Spiel Burger. Os estabelecimentos participantes ganharam um selo de indentificação.

O site conta ainda com um mapa marcando a rota que o presidente Lincoln percorreu em 1865 em Richmond, apenas alguns dias antes de ele ser assassinado em Washington. Enquanto Lincoln fez o trajeto de carruagem, você pode fazer o seu nas segways, aquelas motinhos usadas por seguranças em shopings. Custa US$ 59 por pessoa.

Curiosidade: o pai de Lincoln nasceu na Virginia – a casa da família na cidade de Linville, construída pelo avô do presidente, ainda está de pé. No cemitério estão enterradas cinco gerações da família Lincoln.