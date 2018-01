Não é só um rostinho bonito

Nada de passar horas no cabeleireiro, caprichar na maquiagem, passar horas escolhendo o modelito. No Concurso de Feios de Bilbao, na Espanha, a pedida é ficar o mais assustador possível para os jurados. A brincadeira faz parte das Festas de Bilbao, que vão até domingo e contam com uma programação bem variada, com música ao vivo, exposições, danças típicas, artesanato. Mas nada é tão divertido – e bizarro – quanto a criativa competição. As fotos são de Vincent West/Reuters

