Foto: Arquivo Pessoal

A leitora Cristina Brandão passou quase um mês viajando pelo continente africano. Para conseguir a foto acima, no Naukluft Park, na Namíbia, foi preciso acordar às 4h30 da manhã. “Subimos as dunas para ver um nascer do sol maravilhoso, que só a África pode proporcionar.”