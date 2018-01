Natureza em forma de poesia no Cariri paraibano

Apenas 220 quilômetros separam a brisa litorânea de João Pessoa da aridez de Cabaceiras, no Cariri paraibano. A cidade tem o menor índice pluviométrico do Brasil e paisagens incríveis, como o Lajedo do Pai Mateus, principal atração turística da região. Mas o caminho até lá reserva cenários igualmente surpreendentes. Conheça um pouco mais sobre esse lugar peculiar pelas imagens do fotógrafo Paulo Vitor:

