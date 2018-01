Neve na… Califórnia!

Por Bruno Deiro

A paisagem da foto, sem legenda, dificilmente daria pistas de que se trata da Califórnia. Famosa por abrigar algumas das principais cidades da costa oeste dos EUA, a terra dos Beach Boys também tem neve. E não é pouca. Em Mammoth Lakes, por exemplo, a temporada de esqui é um das mais longas no país – pode chegar até o início de julho.

A proteção oferecida pelas montanhas de Sierra Nevada, que separam a região do deserto, explica o período prolongado de neve. Do outro lado, o gigantesco e totalmente arborizado Parque Nacional de Yosemite complementa a variedade de cores, paisagens e climas. Algumas rotas, especialmente populares entre turistas europeus, abarcam toda esta diversidade e, invariavelmente, terminam em Las Vegas, não muito longe dali.

O governo da Califórnia se esforça para mostrar este outro lado do estado, cujo apelo turístico principal ainda é a badalação em torno de cidades como Los Angeles e San Francisco. Mas a área ao redor de Lake Tahoe abriga belas opções para os viajantes que se divertem com esportes de neve, é ali que estão alguns dos principais resorts de esqui do Estado.

Um deles é Heavenly, que permite uma belíssima vista do lago durante as atividades no alto da montanha. Mais ao norte, Northstar é menos agitado, uma boa opção para a família e para quem inicia os primeiros deslizes na neve. Já Squaw Valley, uma das estações mais extensas do país, é indicado para aventureiros e experts nos esportes de inverno. Nestas regiões, no entanto, a incidência de neve é irregular, então vale a pena checar as condições do tempo antes de fazer as malas.