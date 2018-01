Niven ou Miles?

Dúvida: a foto no alto é sua ou do David Niven?

Rodrigo de Melo Porto, São Carlos, SP

Eu deveria tomar sua dúvida como um lisonjeio, shouldn’t I? Não, meu caro Rodrigo, este antigo retrato, que estampa, também, meus

passaportes e salvo-condutos, é, de fato, uma imagem do que fui um dia

(nem queira saber quando). I’m afraid to tell you que, do original, só restou mesmo o chapéu coco, que, hoje também, já é um remoto

descendente desse que você vê no alto da página. David e eu estivemos

juntos em diversas ocasiões e não me lembro de termos sido

confundidos. Otherwise, observando atentamente, concordo que, de fato, há discretas semelhanças entre minha única foto e algumas imagens do

grande ator. Talvez porque, quando tive de me submeter à torturante

série de poses que resultou nessa efígie, eu não estivesse, in fact, nos meus melhores dias.

(N.da R.: para os que não sabem, a imagem acima, às vezes exibida com

cortes, é o único registro fotográfico existente — ou conhecido —, do

grande viajante, que, por motivos que talvez um dia ele volte a

contar, foge das lentes como o diabo da cruz).