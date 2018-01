Fotos: Arquivo Pessoal

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A cachoeira do amor foi uma das maravilhas naturais encontradas por Diego Lourenço Gurgel em sua expedição ao Parque Nacional da Serra do Divisor, no Acre. Ele gostou tanto que convida todos a repetirem seu trajeto. “Vocês vão amar”, garante.