No aeroporto, um biergarten quase oficial

Quem é da Baviera frequenta biergarten, não tem jeito. Mais que mero símbolo da região alemã, faz parte da cultura dos nativos dali preferir uma mesa ao ar livre para beber sua cerveja, seja durante o dia ou à noite e sempre que o clima permitir, claro. Aos visitantes, este costume é apresentado logo que chegam à capital Munique, ainda no aeroporto da cidade.

Em parceria com a Franziskaner, uma das cervejarias mais tradicionais do país, a Lufthansa inaugurou, em março, uma espécie de biergarten no Business Lounge do Terminal 2 (que foi construído com 40% de investimento da aérea, é bom dizer) do aeroporto. É ‘uma espécie de’ pois teve que ser adaptado a um ambiente fechado. Mas as longas mesas de madeira com seus compridos bancos estão lá. Assim como os obrigatórios pretzels de acompanhamento em cima de cada uma delas. Para simular as tantas árvores presentes nos biergartens oficiais, trataram de pintar imagens da natureza quase lá no teto.

O resultado é um ambiente confortável e curioso, onde o visitante encontra as tradicionais cervejas alemãs em seus respectivos copos de respeito. Porém, a área só está disponível para quem voa de executiva pela Lufthansa. Aos que não estão incluídos no seleto grupo e têm um pouco mais de tempo por ali, logo na saída do mesmo terminal fica um verdadeiro biergarten da Baviera. Este, sim, ao ar livre, com árvores naturais e sempre cheio de gente exibindo sua caneca gigante.