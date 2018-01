No Brasil, 121 hotéis recebem premiação do TripAdvisor

Considerando a opinião de internautas-viajantes sobre 650 mil hotéis, o site TripAdvisor anunciou os 6 mil vencedores da sua já tradicional premiação, o Travelers’ Choice. Nesta que é a sua 11.ª edição, há ganhadores de 82 países, que receberam prêmio em uma ou mais das seis categorias analisadas: melhores hotéis, mais baratos, pousadas & acomodações, luxo, melhores serviços e hotéis de pequeno porte.

No Brasil, 121 hotéis venceram 177 prêmios nas seis categorias. A seguir, a lista dos destaques brasileiros:

Melhores Hotéis:

1 Costa do Sol Boutique Hotel

2 Hotel das Cataratas by Orient-Express

3 Salinas do Maragogi All Inclusive Resort

4 My Blue Hotel

5 Emiliano Hotel

6 Radisson Hotel Maceio

7 Hotel Nannai Beach Resort

8 Rancho do Peixe

9 Four Points By Sheraton Curitiba

10 Casas Brancas Boutique Hotel & Spa

11 Best Western Premier Majestic

12 Radisson Hotel Curitiba

13 Quality Hotel Curitiba

14 Pousada Toca Da Coruja

15 Grand Hyatt São Paulo

16 Grande Hotel Campos do Jordao

17 InterContinental São Paulo

18 Hotel Casa da Montanha

19 L’Hotel Porto Bay São Paulo

20 Serena Búzios Resort

21 Hilton Morumbi São Paulo

22 Costa Norte Ponta Das Canas Hotel Florianópolis

23 Copacabana Palace Hotel

24 Verdegreen Hotel

25 Holiday Inn Manaus

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mais Baratos:

1 Pousada Guaraná

2 Resort Croce del Sud

3 Pousada Vila Pitanga

4 Pousada Chez Roni

5 Pousada Vila Bela Vista

6 Pousada Jacarandá

7 Bamboo Flat

8 Sitio São Francisco

9 Pousada Porto de Cima

10 Pousada Berro do Jeguy

11 Pousada Naturalia

12 Marica B&B

13 Hotel Rouver

14 Pousada Farol das Estrelas

15 Hotel Eco Atlântico

16 Albergue Pedra da Sereia

17 Tagomago Beach Lodge

18 Marupiara Hotel

19 Chez les Rois

20 Pousada Casablanca

21 Hotel Casa de Praia

22 Ibis Caxias Do Sul

23 Hotel Pousada Silene

24 Village Novo

25 Hotel Recanto da Serra

Pousadas & Acomodações:

1 Pousada do Caju

2 Cachoeira Inn

3 Pousada da Amendoeira

4 Pousada Terra dos Goitis

5 Pousada Quinta da Serra

6 Pousada Canto No Bosque

7 Casa Cool Beans

8 Vivenda Paraty

9 Casa Caminho do Corcovado

10 Quinta do Bucanero Guest House

11 Pousada Aratinga

12 Casa Mosquito

13 Pousada Aquarela

14 Pousada de Charme Outre Mer

15 Pousada Atlantis

16 Um Meia Três

17 Vila Pedra Mar

18 Pousada Aqua

19 Casa Búzios

20 Solar do Santinho Pousada

21 Casa Beleza

22 Pousada Santa Clara

23 Janela de Marcia

24 Hotel Ponta do Madeiro

25 Na Mata Suítes

Luxo:

1 Villas de Trancoso

2 Hotel das Cataratas by Orient-Express

3 Ponta dos Ganchos

4 Kenoa – Exclusive Beach Spa & Resort

5 Emiliano Hotel

6 Hotel Nannai Beach Resort

7 Grand Hyatt São Paulo

8 InterContinental São Paulo

9 Hilton Morumbi São Paulo

10 Copacabana Palace Hotel

11 L’Hotel Porto Bay São Paulo

12 Hotel Unique

13 Hotel Transamérica Ilha de Comandatuba

14 DPNY Beach Hotel

15 Iberostar Bahia

16 Bourbon Atibaia Convention & Spa Resort

17 George V Alto de Pinheiros Hotel

18 Grand Palladium Imbassai Resort & Spa

19 Itapemar Hotel

20 Hotel & Spa do Vinho, Autograph Collection

21 Renaissance São Paulo Hotel

22 Blue Tree Park Lins

23 Hotel Continental Canela

24 Naoum Plaza Hotel

25 Mercure Grand Hotel Parque do Ibirapuera

Hotéis de Pequeno Porte:

1 Aram Yami Hotel

2 Hotel Casa do Amarelindo

3 Privillage Praia Pousada de Charme

4 Villas de Trancoso

5 The Chili Beach Boutique Hotel & Resort

6 Ponta dos Ganchos

7 Abracadabra Pousada

8 Solar da Ponte

9 Etnia Pousada & Boutique

10 Kenoa – Exclusive Beach Spa & Resort

11 Pousada do Ouro

12 Casa na Praia

13 Barra do Piuva Porto Hotel

14 Boutique Hotel Varanda das Bromélias

15 Pousada Bucaneiro

16 Villa Bahia

17 Porto Pacuiba Hotel

18 Pousada Vila D’ Este

19 La Pedrera Small Hotel & Spa

20 Manary Praia Hotel

21 Pousada OKA da MATA

22 Hotel Butique Quinta das Videiras

23 Vila Selvagem

24 Azeda Boutique Hotel

25 Pousada do Corsário

Melhores Serviços:

1 Pousada Guaraná

2 Pousada Surucua

3 Aram Yami Hotel

4 Resort Croce del Sud

5 Costa do Sol Boutique Hotel

6 Villas de Trancoso

7 Kite Brazil Hotel

8 Privillage Praia Pousada de Charme

9 Hotel Casa do Amarelindo

10 Windtown Beach Resort & Spa

11 Hotel das Cataratas by Orient-Express

12 Hotel Pousada Águas de Bonito

13 Salinas do Maragogi All Inclusive Resort

14 Etnia Pousada & Boutique

15 Pousada Vila Bela Vista

16 Kenoa – Exclusive Beach Spa & Resort

17 Fragata Apart Hotel

18 Pousada Vila Pitanga

19 Emiliano Hotel

20 Cipo Veraneio Hotel

21 Casa na Praia

22 Pousada Santorini

23 The Chili Beach Boutique Hotel & Resort

24 Rancho do Peixe

25 Solar da Ponte