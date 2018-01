Noite, café e festa entre acervos

Seja para escapar da multidão, ter acesso aos bastidores ou um contato próximo com obras de arte, visitar coleções fora do horário de expediente permite um olhar diferente – e um pouco de conforto

Stephanie Rosenbloom / THE NEW YORK TIMES

Cada vez mais museus e monumentos estão permitindo que pequenos grupos de turistas conheçam suas coleções fora do horário tradicional de visitação. Com isso, proporcionam uma intimidade e cumplicidade geralmente disponível apenas para pesquisadores e celebridades. Várias empresas de viagens organizam passeios privados após o horário de fechamento dos museus.

Selecionamos algumas das atrações mais populares nos Estados Unidos e na Europa, onde arte e história podem ser aproveitadas, seja com um drinque em mãos ou sem multidões ao redor. Ou as duas coisas.

LONDRES

Museu de História Natural

O Night Safari (28 libras ou R$ 106) consiste em visitas ao salão central e às galerias adjacentes, seguidas por bebidas e prosa com cientistas do museu. A Dino Snores for Grown-Ups Sleepover – algo como “ronco do dino: festa do pijama para adultos” (175 libras ou R$ 667) – é um pacote que inclui jantar, café da manhã, música e projeções de filmes em meio aos esqueletos de dinossauros. Para detetives de 16 anos ou mais, o Crime Scene Live (40 libras ou R$ 152) é uma oportunidade para resolver o mistério de um assassinato.

NOVA YORK

Museu de Arte Moderna

Reúna pelo menos dez amigos e você pode agendar um passeio de 60 minutos – antes ou após o expediente – com um professor particular de história da arte. Ingressos: antes da abertura, US$ 63 (R$ 145); depois do fechamento, US$ 75 (R$ 173).

Museu Guggenheim

Art After Dark são eventos sazonais no Museu Guggenheim, centrados em uma exposição ou programa especial. Para aderir há assinaturas anuais a partir de US$ 65 (R$ 149). Uma vez que o público em geral sai, os integrantes do programa e seus convidados podem desfrutar do prédio e das exposições, ao som de uma playlist musical elaborada pelo curador da mostra ou o próprio artista. Um bar vende vinho e cerveja.

Intrepid Sea, Air & Space

Este museu interativo organiza pernoites para famílias e grupos de jovens que podem conhecer de perto – e à noite – o ônibus espacial Enterprise, o próprio. A nave chegou ao local após uma operação cinematográfica que você conhecerá no museu. Ingressos desde US$ 120 (R$ 276). Outro ícone de Nova York, o Museu de História Natural, tem o programa Uma Noite no Museu para crianças com idades entre 6 e 13 anos.

ROMA

Coliseu

O tour da agência Dark Rome prevê uma visita subterrânea que inclui uma incursão aos túneis onde os gladiadores (para não falar dos animais selvagens) aguardavam seu destino. Ingressos custam a partir de US$ 101 (R$ 233).

Museus do Vaticano

Uma série de empresas tem oferecido passeios para contemplar obras-primas de Leonardo, Caravaggio e Rafael fora dos horários tradicionais. Entre elas, Italy With Us, Viator e Dark Rome, que também oferece um novo pacote: logo cedo, pouco antes da abertura oficial, um café da manhã com comida italiana e um bufê americano no pátio principal do Vaticano, seguido por uma turnê de galerias e salas logo após a abertura. Preços a partir de US$ 175 (R$ 403).