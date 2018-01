Além dos deslumbrantes sítios arqueológicos, Renato Xavier ficou encantado com as paisagens do Peru. “Esta é a região de Arequipa, onde fica o Vulcão Misty, um dos maiores do país. Ainda bem que ele permaneceu quietinho quando estive ali.”

