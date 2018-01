Nosso arquivo: Catedral de Nossa Senhora Aparecida em 1969

Legenda da foto em 1969: 'Área da construção da nova Basílica de Nossa Senhora Aparecida, no Santuário de Aparecida, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo'

Por Liz Batista

Com mais de 140 mil metros quadrados de área construída, o Santuário de Aparecida é o maior das Américas. Tem o segundo maior templo católico do mundo e é o quarto mais visitado, com uma média de 12 milhões de pessoas ao ano. Sua história começou em 1717, quando o pescador João Alves achou a imagem de Nossa Senhora Aparecida no Rio Paraíba e uma capela foi erguida em seu louvor.

A santa despertou devoção e o culto a ela se difundiu pelo Brasil afora. Milhares de fiéis e romeiros passaram a visitar seu templo e ela se tornou a padroeira do País. Em quase 300 anos, desde que a imagem foi encontrada até hoje, três igrejas foram erguidas em sua homenagem.

Na mesma proporção em que crescia o número de devotos aumentavam as dimensões dos templos. As obras para a construção da Basílica começaram em 1955. A foto, de 1969, mostra a obra em andamento. Em 1980, pelas mãos de outro João, o papa João Paulo II, o santuário foi inaugurado.