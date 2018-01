Novas atrações na Disney

Que os fãs preparem o coração e se programem desde já para viajar com os personagens. Afinal, a Disney está lançando novidades em seus resorts e cruzeiros. Em 2011, um dos destaques será o itinerário virtual que os visitantes do Disney’s Hollywood Studios, na Flórida, e do Disneyland Park, na Califórnia, poderão percorrer para a galáxia de Star Wars (foto abaixo). Com direito a uma imersão em 3D de tirar o fôlego.

Já sobre o mar, o navio Disney Dream promete um novo conceito de diversão em família. Ele estreia no dia 26 de janeiro, do Porto Canaveral, Flórida, em direção às Bahamas. A brincadeira está garantida no convés com uma montanha russa aquática: dê uma olhada na foto.

Disney/ Divulgação

Mas o navio temático tem outras atrações como uma tartaruga de animação que fala com as crianças sobre a vida no oceano. As cabines terão acesso a imagens virtuais em tempo real. O preço do cruzeiro ainda não foi divulgado, mas estarão à disposição itinerários de três, quatro ou cinco noites. A capacidade é para quatro mil passageiros.