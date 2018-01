Novas galerias no Museu do Prado

Obras do Romantismo e do Renascimento na Espanha estão de casa nova no Museo del Prado, de Madri. Afrescos, retábulos e pinturas feitas entre os séculos 12 e 16 ganham hoje sete galerias específicas. Os espaços serão totalmente abertos ao público a partir de amanhã.

E mais: para a inauguração, algumas obras passaram por processo de restauro e agora estão em sua melhor forma. A recuperação mais ambiciosa foi a dos afrescos da capela românica de Maderuelo, realizada em colaboração com o Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE).

O ingresso do museu custa 8 euros, mas quem quiser economizar pode deixar a visita para o fim do dia. A entrada é gratuita de terça-feira a sábado, das 18 às 20 horas, e aos domingos, das 17 às 20 horas.