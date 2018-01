Novos projetos à vista

Por Fabiana Caso

Oscar Niemeyer está prestes a completar 103 anos no próximo dia 15. E não quer deixar as pranchetas de lado. Continua produzindo, numa escala tão monumental quanto suas criações, requisitado em uma série de países. Em entrevista ao Viagem, em março de 2007, o arquiteto contou quais eram suas obras favoritas, seus novos projetos e como eles eram importantes para o turismo. Leia a entrevista aqui. Na edição de hoje, publicamos a foto do quase concluído Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer, na Espanha. Mas, além dele, há uma série de obras em andamento pelo mundo afora. Confira, em primeira mão, algumas das maquetes digitais dessas construções que têm a ousadia como marca registrada:

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Atelier em Saint-Moritz, na Suíça:

Centro Cultural no Cazaquistão:

Auditório de Ravello, na Itália:

Biblioteca Mundo Árabe, na Argélia:

Universidade de Ciências e Informática, em Cuba: