O banquete do príncipe

Nosso correspondente esteve, sim, na recepção oferecida pela Rainha Elisabeth, no Palácio de Buckingham, na última quinta-feira em homenagem aos 60 anos do príncipe Charles.

Mas não é verdade que mr. Miles tenha comparecido, ontem, ao jantar oferecido pelo próprio Príncipe de Gales em sua propriedade de Gloucestershire.

“Desde que trocou Lady Di por Camilla Parker-Bowles, eu e os demais súditos britânicos ganhamos o direito de alimentar nossas dúvidas sobre qual é, exatamente, a idéia que Charles faz de um banquete. Don´t you agree?”

