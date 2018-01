Renato e Dilma Consolmagno fizeram uma viagem de 30 dias para Itália para comemorar os 25 anos de casamento. “As vilas de pescadores de Manarola, na Ligúria, são inesquecíveis: o verde do mar, a delicadeza do povo e as cores das casas.”

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.