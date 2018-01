Circula na segunda-feira, dia 11, o guia com as 5o melhores praias do Brasil que você ajudou o Viagem & Aventura a fazer. Do Nordeste ao Sul, descubra as faixas de areia mais gostosas do País, além da praia mais votada na nossa enquete aqui no blog.

