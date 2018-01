O incrível Bruce Lee contra Chuck Norris no Coliseu

Não bastam as coreografias de luta impressionantemente precisas, o visual mais que divertido dos atores e a presença de um gato com premonições no longa O Voo do Dragão (1972). A clássica cena em que o mestre do kung fu Bruce Lee enfrenta o faixa preta de caratê Chuck Norris ainda ocorre entre as paredes e colunas milenares do Coliseu romano.

Para (re) ver e se divertir.

