O místico poder do sol

Para os incas, não havia ser mais poderoso do que o sol – ou Inti. Acreditavam tanto na força do astro que se diziam filhos dele. Já os índios tupis acreditavam que a estrela servia como morada de Tupã, o criador. Não eram os únicos povos a celebrar o poder do sol: até hoje, não faltam cerimônias em todo o mundo para festejá-lo.

O dia 21 de junho marca o solstício – de inverno, no Hemisfério Sul, e de verão, no Hemisfério Norte. Marca a mudança de estação e, para diversos povos, um dia de celebração. Confira, abaixo, algumas maneiras de celebrar a data: