O mundo em detalhes ilustrados

Caminhe a qualquer hora pela famosa Rambla de Barcelona que você notará, acomodados nos seus cantinhos, ilustradores com prancheta ou caderno na mão registrando detalhes do cotidiano. A mesma cena se repete em Paris, próximo ao Museu do Louvre; em Londres, ao redor do Parlamento ou da movimentada Picadilly Circus; e em cidades menores, cheias de charme, como as italianas Veneza e Florença.

Apesar da aparente tradição europeia, há artistas espalhados por todos os continentes registrando o mundo no tempo e espaço. Sabendo da impossibilidade de estar in loco para conferir cada um dos trabalhos, o jornalista e ilustrador espanhol Gabriel Campanario lançou um site que reúne, desde o fim de 2008, os mais incríveis “desenhos de momento”, os chamados urban sketchers.

O site/blog de mesmo nome conta com a participação de artistas profissionais e colaboradores que compartilham o talento para a ilustração. A maioria dos desenhos vem acompanhada de uma pequena descrição do momento em que foram feitos – retratam detalhes específicos de locais super conhecidos, fisgados pelo olhar de um bom observador. Há como fazer uma busca dos sketchers por lugar, artista ou tópicos.

Confira alguns deles: