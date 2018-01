O que levar para a Trilha Inca

Para concluir com êxito os 40 quilômetros de caminhada da Trilha Inca, que leva até a Cidade Perdida de Machu Picchu, no Peru, certamente alguns cuidados são essenciais. Acredite, levar os equipamentos adequados podem fazer toda a diferença:

– Dê preferência para tênis outdoor ou botas. As de cano médio ou alto são ainda melhores, pois protegem os tornozelos contra torções. E tenha certeza que estão devidamente amaciadas

– Não economize em meias, que são as principais culpadas pelas bolhas. Se puder, leve as do tipo sintéticas

– Para relaxar os pés no final do dia, tenha uma papete de trilha com solado antiderrapante. Também servirá como calçado reserva em caso de emergência

– Calças e bermudas de tactel ou supplex são mais indicadas, secam rápido e têm fácil manutenção

– Prefira camisetas leves, com e sem mangas

– Tenha em mãos um casaco de Fleece, que por ser sintético retém o mínimo de umidade

– Mesmo para quem vai no verão, é importante levar uma capa de chuva ou anorack

– Se não está incluído no seu pacote, providencie um bom saco de dormir e um isolante térmico

– Cantis de policarbonato são mais resistentes e não retêm sabor

– Não podem faltar na mochila: protetor solar, protetor labial, hidratante, óculos escuros e repelente

– Leve sacos plásticos resistentes para embalar as roupas e armazenar o lixo gerado durante o percurso

