O ritmo do Recife Antigo

Depois da abertura debaixo de chuva torrencial, na sexta-feira, o sábado foi bem mais seco para a multidão que compareceu ao Marco Zero, no carnaval do Recife. Orquestra Contemporânea de Olinda, Lulu Santos e, encerrando, Lenine, Pedro Luís e a Parede seguraram a animação dos foliões até depois das 3h da manhã.

A chuva voltou a aparecer no show de Lulu Santos, mas numa versão bem mais branda que no dia anterior. Nem assim a plateia desanimou, e o que se viu do alto foi um festival de sombrinhas coloridas decorando o cenário.

Hoje, o Marco Zero receberá os bambas do samba, com Bete Carvalho e Fundo de Quintal.