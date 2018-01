O trekking começou!

Felipe Mortara

Depois de um dia de trekking leve, hoje tivemos uma caminhada bem puxada. Subimos de Phakding, a 2.645 metros de altitude, para Namche Bazaar, a 3.475 metros. Puxado. Foram 6 horas no total.

Ontem começamos devagar, meio que para sentir o lugar, deixar nosso corpo se adaptar. Três horas beirando o Rio Duh Kohsi, o Rio do Leite. Hoje seguimos às margens do rio – atravessando imensas pontes pênsil, que mesclam beleza e uma pontinha de frio na barriga. A maior e última da trilha tinha mais de cem metros de altura!

Pelo caminho, encontramos bandos de mulas e iaques. E muitos mochileiros. Aqui em Namche já se sente bem a altitude e, para que o corpo não se ressinta tanto, é preciso se hidratar: muita água e chá de limão. A internet não funciona tão bem quanto o esperado (adoraria mandar mais fotos e vídeos para vocês), mas tudo bem.

O esforço do dia já foi recompensado pela visão da primeira montanha com mais de 6 mil metros: Than Serku. E deu um baita gostinho do que virá pela frente.