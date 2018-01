O Viagem de cara nova

O novo Viagem chega às bancas hoje renovado, com mais seções e muito mais espaço para a participação de você, leitor. Aproveite, participe, conte-nos o que achou do novo projeto!

A reportagem que abre essa nova fase é sobre a Bolívia, destino muito conhecido dos mochileiro mas com opções de hospedagem interessantes para quem quer viajar com conforto. A altitude pode incomodar alguns, mas nada que repouso, muito líquido e comidas leves não melhorem. A paisagem, como você pode percerber na foto acima, também ajuda.

Mas além do espetacular Salar de Uyuni, o Titicaca também surpreende. E mesmo La Paz, com seu trânsito caótico, esconde surpresas como o Vale da Lua, parque de formações rochosas esculpidas pelo vento, e o Chacaltaya, antiga estação de esqui a mais de 5 mil metros desativada em razão do aquecimento global.

A matéria completa está na edição de hoje e galeria de fotos, no blog Olhar Sobre o Mundo. Para saber mais detalhes sobre como ir até lá, o serviço de pacotes e passagens aéreas vai abaixo.

PASSAGEM AÉREA

O trecho SP – La Paz – SP custa a partir de US$ 440 na Aerosur (www.aerosur.com ); US$ 462 na TAM (www.tam.com.br ) US$ 569 na Taca (www.taca.com ) e US$ 648 na Lan (www.lan.com). Voos com conexão

PACOTES*

US$ 1.318: Cinco noites em La Paz, com café e visita ao Titicaca, Vale da Lua e Tiwanaku. Riviera: (11) 5533-6889; www.rivieraoperadora.com.br

US$ 1.359: Cinco noites em La Paz, com café e visita ao Titicaca, Vale da Lua e Tiwanaku. Inside: (11) 4508-8010; www.insideviagens.com.br

US$ 1.359: Cinco noites em La Paz, com café e visita ao Titicaca, Vale da Lua e Tiwanaku.Bom Destino (11) 3874-2436; www.bomdestino.com.br

US$ 1.856: Seis noites com La Paz, Uyuni e Lago Titicaca. Natural Mar (11) 3256-7492; www.naturalmar.com.br

US$ 2.193: Oito noites com café. Passeios a La Paz, Titicaca, Tiwanaku e Uyuni. ARCR (11) 5052-6305

US$ 2.735: Dez noites com Deserto de Atacama (Chile) e Salar de Uyuni. Pisa Trekking (11) 5052-4085; www.pisa.tur.br

US$ 2.832: Dez noites entre o Deserto de Atacama (Chile) e o Salar de Uyuni. Filhos da Terra (11) 3171-2000; www.filhosdaterra.com

US$ 2.990: Sete noites, com Atacama (Chile), Uyuni e La Paz. Vivaterra (11) 3258-2651; www.vivaterra.com.br

US$ 3.400: Oito noites com Atacama (Chile) e Uyuni. Venturas & Aventuras (11) 3872-0362; www.venturas.com.br

* Preço mínimo por pessoa em quarto duplo, com aéreo