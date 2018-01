Oberammergau, o palco da Paixão de Cristo

Estive em Munique há pouco tempo e, fazendo algumas viagens ao estilo bate-volta, cheguei meio que sem querer a Oberammergau. Queria conhecer uma típica cidadezinha da Baviera, e esta é uma delas. Conserva tradições medievais na arquitetura, pintura e nos costumes. Mas o mais surpreendente foi descobrir que eu estava na tal cidade que mobiliza toda sua população para encenar, de dez em dez anos, aquela Paixão de Cristo mundialmente conhecida.

E justo este ano a peça está em cartaz (desde 15 de maio). Uma enorme fila de turistas se formava em frente à bilheteria do teatro, todos querendo garantir lugar em um dos espetáculos agendados para até 3 de outubro (ingressos custam desde 199 euros).

A primeira apresentação foi realizada em 1634 no centrinho da cidade e, hoje, mais 2.40o pessoas – entre atores e parte técnica – comandam o espetáculo que é encenado no atual teatro super moderno de Oberammergau. Com teto flexível, permite que a luz solar ilumine o palco quando não está chovendo.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Caminhando pela cidade, duas coisas em especial chamaram a minha atenção: as fachadas das casas enfeitadas com pinturas coloridas (vale temas religiosos, flores e até temas de contos de fadas), tradição medieval que eles chamam de ‘air painting’; e o número incrível de senhores cabeludos e barbudos. Os que sobem ao palco para encenar a Paixão de Cristo normalmente deixam a barba e cabelo crescerem desde dois anos antes do ano da realização da peça.

Leia mais sobre a Paixão de Cristo de Oberammergau aqui.