Oito vezes Lady Gaga

Numa ação espetaculosa, bem ao estilo da personalidade retratada, o Madame Tussaud apresentou na semana passada a imagem de cera de Lady Gaga. Imagem, não. Imagens. Além da unidade londrina, outros sete museus da marca pelo mundo mostraram suas respectivas estátuas quase ao mesmo tempo.

Como repetir o modelito não seria do feitio da atual rainha pop, cada figura recebeu um traje diferente, todos igualmente chamativos. Em Londres, a cantora exibe um nada básico conjunto Armani azul-marinho, tendo na cabeça o icônico (e gigantesco) chapéu-telefone desenhado por Philip Treacy.

O Madame Tussaud gastou nada menos que US$ 2,4 milhões na empreitada Gaga, mas acredita recuperar com folgas o investimento. Uma pequena lembrança: os fãs da cantora formam um pequeno exército e os ingressos do museu não são nada baratos. Em Londres, por exemplo, custam 25,20 libras (cerca de R$ 68), quando comprados online no madametussauds.com.

Figuras de cera de Lady Gaga também foram reveladas em Nova York, Las Vegas, Hollywood, Berlim, Amsterdã, Xangai e Hong Kong.

O modelito que a diva usa na Cidade do Pecado está entre os mais exóticos, se é que é possível fazer esse ranking quando se trata de Gaga. Ela aparece com um body branco, feito unicamente com rendas, e máscara combinando, também elaborada por Treacy. Penteado à la Maria Antonieta completa a indumentária que a artista usou no The Brit Awards deste ano.

Em Amsterdã, um blazer branco sobre collant cor de pele. Para dar um toque vibrante, peruca com madeixas pink, enroladas para formar um cone. Coisas de Gaga.