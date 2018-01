Onde comer bem em Jericoacoara

Sorveteria Gelato & Grano vende 100 sabores em duas unidades; uma bola custa R$ 8

Entre quem busca sossego nas praias de Jericoacoara, no Ceará, e os que gastam energia aproveitando seus ventos incessantes no kite e no windsurfe, há uma coisa em comum: a fome. Dominada por turistas, a pequena vila mantém uma boa variedade de restaurantes, com cardápios que vão de lagosta a crepe. Os preços estão na casa dos R$ 50 por pessoa, mas, em alguns locais, a porção, o sabor e o atendimento compensam.

Tamarindo. A sofisticação desse espaço na Rua Ismael está nos cardápios elaborados e na sabedoria em usar a natureza como parte da decoração intimista. Luminárias de material reciclado e peças indígenas em exposição criam bem o clima para um risoto negro de camarão e suco de tamarindo com gengibre (R$ 74 os dois). Funciona das 18 horas às 23h30.

Romã. Quer a maior porção e um atendimento quase exclusivo? Visite esse restaurante e pizzaria na Rua do Forró. A sugestão é se deliciar com camarão na abóbora, que serve de duas a três pessoas tranquilamente (R$ 105). Para beber, eles indicam a tequila com pimenta – mas, cuidado, só aceite se estiver acostumado. Abre das 17 horas às 23h30.

Cantina Jeri. Esse restaurante, também na Rua do Forró, é uma boa pedida para gastar menos. Além de massas, claro, a casa oferece frutos do mar e tem uma honesta porção de lagosta que, se combinada com um vinho branco, sai por cerca de R$ 200, para dois. Funciona a partir das 11 horas.

Sorveteria Gelato & Grano. São mais de 100 sabores que variam todo dia. Ou seja: não dá para enjoar. Pistache, leite ninho e bolacha Oreo são os favoritos. Um sabor, R$ 8. São duas unidades, uma na Praça Central e outra na Rua Principal, abertas entre o meio-dia e a meia-noite.