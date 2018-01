Opções de lazer em Arraial d’Ajuda

Diário de Arraial d’Ajuda – Dia 3

Por Tania Valeria Gomes

Uma das coisas bacanas que dá para fazer em Arraial d’Ajuda, distrito de Porto Seguro, na Bahia, é o passeio de quadriciclo. Ser radical depende do grupo. Se você sair com um pessoal mais experiente, acostumado com direção em terrenos irregulares, ótimo, do contrário, aproveite a vista durante o percurso. Como eu não quis arriscar – não gosto de dirigir – fui na garupa do instrutor. Recomendo para quem se sentir inseguro, vale mais a pena fazer um passeio bacana descompromissado do que viver o terror de olhar uma descida íngreme e correr o risco de se acidentar.



O passeio dura cerca de 3 horas, dependendo do tempo que o grupo quer ficar na praia de Taipe, onde é feita a parada antes da volta. Dirigindo, o tempo é de 1h45 a 2 horas. Eu fiz o passeio operado pela Bahia Eco Adventure. O preço deles é de R$ 150 por máquina, ou seja, se você dividir o quadriciclo com um amigo/namorado/marido sai por R$ 75 por cabeça.

Agora, se você não quer ficar muito tempo fora da água, mas procura uma opção para as praias, então eu sugiro o Eco Parque Arraial d’Ajuda. Bom programa principalmente para as famílias com crianças. O parque está situado em uma reserva natural, integrado à Mata Atlântica, na Praia do Mucugê. O local tem tirolesa, toboágua, piscina com ondas, Rio lento, rapel… A entrada custa R$ 75 para adultos e R$ 40 para crianças que têm entre 1 metro e 1, 3 metro. Crianças menores não pagam.