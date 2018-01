Opções de pacotes com foco em compras

Para não deixar escapar nenhum dos melhores endereços para encher as sacolas mundo afora, vale considerar pacotes com foco específico em compras. De Orlando a Paris, há opções para todos os gostos – todos incluem aéreo e acomodação em quarto duplo:

Nova York:

US$ 1.721: seis noites no Sheraton New York, com city tour (guia em português), tour de compras no Woodbury Common. Na Queensberry

US$ 1.865: seis noites no hotel The Manhattan, com passeio para Woodbury Common. Na Top Brasil

US$ 2.235,29: cinco noites no Beacon NYC Hotel, com traslados e tour ao Woodbury Common e 5ª Avenida. Na Flytour

US$ 2.238: sete noites do hotel Fairfield Inn, com café, city tour e compras no Woodbury Common (7 horas). Na Marsans

US$ 2.628: quatro noites no Hotel Gramercy Park, com tour de compras (a agência tem uma lista de lojas masculinas para indicar). Na Teresa Perez

US$ 2.660: seis noites no Novotel, com traslados, passeios e tour de compras no Woodbury Common. Na Sem Fronteiras

US$ 2.872: seis noites no Hotel Hudson, com passeios e traslado para Woodbury Common. Na TAM Viagens

Orlando:

US$ 1.071: sete noites no Fairfield Inn by Marriot, com traslados, ingresso para parques e tour de compras no The Florida Mall, Best Buy, Premium Outlets, Walmart, The Mall at Millenia e Macy’s. Na Queensberry

US$ 1.249: cinco noites, com três tours de compras (opções: Orlando Premium Outlets, Walmart, The Florida Mall). Na Giampá

US$ 1.348: sete noites no Hotel Confort Inn, com café, traslados, quatro dias de compras: The Florida Mall e Yes Brasil; The Mall at Millenia e Perfumeland; Premium Outlets da International Drive; Premium Outlets da Vineland Avenue. Na Canaus (canaus@canaus.com.br)

US$ 1.506: cinco noites no Hotel Quality Inn, traslados para parques, tour de compras no Premium Outlets. Na Agaxtur

US$ 1.709: seis noites, com café e passeios para The Florida Mall, Walmart, Premium Lake Buena Vista, Sports Authority e Hhgregg. No Zupper

US$ 1.718: seis noites no Clarion Inn Lake Buena Vista (ou Rosen Inn Pointe ou Quality Inn International) e tour de compras com duas paradas. Na Nascimento

US$ 1.881: sete noites no Rosen Inn, com traslados, city tour e tours de compras (Best Buy, The Florida Mall, The Mall at Millenia, Premium Outlets da International Drive e Lake Buena Vista, Walgreens, Walmart e Super Target. Na Tia Augusta

US$ 1.979: sete noites no Hotel Quality, ingressos para parques e dois tours de compras em shoppings. Na Marsans

US$ 2.588: seis noites, com traslados, tour de compras no Premium Outlet da International Drive, Premium Outlet de Lake Buena Vista, The Florida Mall, Best Buy e Walmart. Na Vivere

US$ 2.786: nove noites no Disney’s All Star Resorts, com traslados e tour de compras em outlets ou shoppings. Na Intravel

US$ 8.670: 14 noites no Disney’s All Star Resort, transfer para The Florida Mall, Mall at Millenia, Premium Outlets, Target, Walgreens e Best Buy. Na Forma Family

Miami:

US$ 1.781: cinco noites no Hotel Doubletree Grand Biscayne, com traslados, tour no Sawgrass Mill, outro no Dadeland Mall ou Aventura Mall. Na Canaus (canaus@canaus.com.br)

US$ 1.967: quatro noites no Hilton, com tour de compras em Dadeland Mall e Sawgrass Mills. Na Top Brasil

US$ 1.979: cinco noites, com traslados, shopping tour no Sawgrass Mill e outro para escolher entre Dadeland Mall ou Aventura Mall. Na Filhos da Terra

US$ 1.979: cinco noites do Hampton Inn, com café, tour no Sawgrass Mills, Dadeland Mall ou Aventura Mall. Na Nascimento

US$ 2.096: quatro noites, com traslados, tour em Deadland Mall e Sawgrass Mills. Na Tia Augusta

US$ 2.311: sete noites no Hotel Courtyard by Marriott, transfer para Sawgrass Mills e passeio com parada em dois shoppings (Bal Harbour, Aventura Mall, Dadeland Mall, Dolphin Mall ou Bayside Marketplace). Na Marsans

US$ 2.978: quatro noites no Hyatt Regency, com traslados e tours ao Dolphin Mall, Walmart, Aventura Mall e Sawgrass Mills. Na Litoral Verde



Miami e Orlando:

US$ 1.971: quatro noites em Orlando e três em Miami, sete dias de locação de carro e um tour de compras por shoppings e outlets (em Miami, a agência prepara passeios pelo Design District, South Beach e Downtown Miami). Na Megtur

Miami, Orlando e Nova York:

US$ 5.589: quatro noites em Nova York (Novotel), dez noites em Orlando (Hotel Disney Coronado Springs) e uma noite em Miami (Hyatt Downtown), com ingresso para parques de Orlando, traslados, um café da manhã com personagens Disney, um jantar, e cinco tours de compras (Woodbury Common Premium Outlets, Jersey Gardens, Walmart e Premium Outlets). Na Stella Barros

Paris

US$ 2.398: seis noites, com traslados, tour de compras em La Vallée Village, passeio e visita a torre Montparnasse. Na ADVtour

US$ 3.304: cinco noites no Pwers Hotel, com café, traslados, tour de compras (de sete horas) em lojas selecionadas, com personal shopper. Na Maktour

US$ 5.280: para duas pessoas, três noites de acomodação no Hotel Relais Christine, com café. Um dia de compras no outlet La Vallée Village e meio dia de compras nas Galerias Lafayette. Na Tereza Ferrari

Buenos Aires:

US$ 804: duas noites no Hotel Aspen Suites, com traslados, city tour, tour de compras (inclui fábricas de couro e lojas como Lacoste, Nike, Levi’s, Puma etc.). Na Agaxtur

US$ 897: três noites, com café, traslados, city tour, show de tango com jantar e tour de comrpas (lojas como Adidas, Nike, La Martina e fábricas de couro e lã). Na TAM Viagens

Cidade do Panamá:

US$ 1.089: duas noites no Hotel Albrook Inn, com café e tour de compras no Albrook Mall. Na Nascimento

US$ 1.500: cinco noites no Holiday Inn, com café, tour de compras no Albrook Mall. Na Top Brasil

Istambul:

US$ 1.604: seis noites no Titanic City, com café, traslados e passeios no Grand Bazar, mercado das especiarias e ruas de comércio (Istiklal, Abdi Ipekci etc). Na Queensberry